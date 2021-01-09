السيسي تفقده.. «مستقبل مصر» يحقق الأمن الغذائي وقيمة مضافة للاقتصاد

جهود مستمرة من الدولة لعمل مشروعات تخدم المواطن المصري، وتزيد من قيمة الاقتصاد، من بينها مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح 500 ألف فدان، والذي تفقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي لمصر، وذلك لتوفير لمنتجات الزراعية للمواطنين.

جذب الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب ضمن فوائد «مستقبل مصر»

وفي هذا الشأن، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الأهمية الاقتصادية لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح 500 ألف فدان عديدة، منها توسيع الأمن الغذائي لمصر، وزيادة الإنتاج في السلع الغذائية، إضافة إلى خلق فرص جيدة لتصدير المنتجات، وتوفير أماكن عمل جديدة للشباب، وفتح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص والمستثمرين.

اقتصادي: مشروع «مستقبل مصر» متكامل بجهود الدولة

وأضاف «الإدريسي» لـ«الوطن»، أن مشروع مستقبل مصر متكامل، حيث وفرت الدولة البنية التحتية له، مثل توفير الطاقة ووسائل الري الحديث، مما يزيد من قيمته، لافتًا إلى أن الفترة الماضية انتشرت الصادرات الزراعية والمنتجات والسلع المصرية مثل الموالح وغيرها في كثير من دول العالم، ومع زيادة الإنتاج حدث تراجع في أسعار السلع بالسوق المحلي، وزيادة في الصادرات، ما أدخل مصر الكثير من العملات الأجنبية.

«الإدريسي»: «مستقبل مصر» يزيد نسبة قطاع الزراعة في الناتج المحلي

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مشروع مستقبل مصر يعظم من جهود التنمية في المنطقة، فضلا عن توجيه المستثمرين للدخول فيها، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وهو ما تستهدفه الدولة مؤخرًا، كما يؤثر على زيادة نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر، أن المشروعات الزراعية تختلف عن غيرها في توفيرها للأمن الغذائي، وهو أكثر شيء يهم المواطنين بحصولهم على السلع الأساسية بالجودة المطلوبة وبأسعار تكون مناسبة لهم، ولا ترتفع لأنها تؤثر بشكل كبير على مستوى معيشتهم، وعلى معدلات التضخم أيضًا.

مشروع مستقبل مصر يقع على امتداد طريق محور الضبعة، واختيار ذلك الموقع لما يوفره من مزايا جغرافية عديدة وقربه من موانئ التصدير والمطارات والمناطق الصناعية وغيرها من الطرق والمحاور الرئيسية، وهو ما يسهل نقل ونفاذ المنتجات الزراعية من أرض المشروع إلى جميع أنحاء الجمهورية.