«جاي أسمعكم لو فيه مشكلة».. السيسي يتفقد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي «فيديو»

نشرت القناة الرسمية لصفحة رئاسة الجمهورية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، مقطع فيديو لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي للجمهورية، ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، ليصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة في جميع المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد.

ووجَّه الرئيس حديثه إلى الموظفين، قائلاً: «أنا جاي أسمع منكم عشان لو فيه مشكلة نحلها»، وقال أحدهم: «بدأنا المشروع في عام 2017، وفي العام الماضي حققنا تقدمًا كبيرًا بالنسبة إلى الذرة الصفراء ووصلنا إلى 4 أطنان في الفدان بمتوسط 2.8».

وأضاف: «ننقل التكنولوجيا من الخارج ونعمل على توطينها في المشروع، ويمكن أن نستثمر في المشروعات طويلة الأجل مثل الزيتون والنخيل البرحي المتناسب مع طبيعة المنطقة».

وسأل الرئيس موظفًا آخر عن عمر جهاز «بيفوت» رآه أثناء تفقده، ليرد عليه قائلًا: «الهيكل عمره 20 سنة، ومع الصيانة والاستخدام قد يصل إلى 25 سنة من الاستخدام، واستطعنا أن نورد نحو 1000 جهاز للمشروع في وقت قياسي لم يزد عن 5 أشهر».