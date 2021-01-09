العثور على جثة ربة منزل مقتولة وملقاة على الطرق بالقليوبية

تكثف مديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل مقتولة على طريق بين قريتي عرب جلال وصنافير بقليوب.

وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بسرعة كشف غموض الواقعة، وعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتكليف أجهزة الأمن بسرعة تحديد هويتها، وكشف ملابسات الواقعة والمتهمين فيها.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من مأمور مركز قليوب، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مذبوحة وملقاة على جانب الطريق وسط الزراعات، بين قريتي عرب جلال وصنافير، دائرة المركز.

وانتقل على الفور العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم طه حسين، رئيس مباحث مركز قليوب، وتم مناظرة الجثة، وتبين أنها لربة منزل وبه ذبح في الرقبة، وترتدي ملابسها كاملة، ولم يعثر معها على أوراق تثبت شخصيتها، وجاري تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط المتهمين، وتحديد هوية المجني عليها وسبب الواقعة.