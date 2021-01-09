موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بالدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي نادي الزمالك بنظيره طلائع الجيش، مساء اليوم، السبت 9 يناير 2021، وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم للموسم الحالي 2020-2021.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

وتنطلق مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش، في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت تونس، والساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

وتُنقل المباراة التي تجمع الزمالك وطلائع الجيش على ستاد الجيش بالسويس عبر قناة «أون تايم سبورت»، ويتولى التعليق عليها أيمن الكاشف.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة المباراة للحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه هاني عبد الفتاح وأحمد لطفي وصلاح سلامة حكمًا رابعًا ووائل فرحان حكما للفيديو ويعاونه محمود ناجي.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويدخل الفريق الأبيض مباراة اليوم محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط جمعهم من الفوز في 3 مباريات على المقاولون وسموحة وإنبي وتعادل فى مباراة وحيدة أمام بيراميدز، فيما يتذيل طلائع الجيش جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام طلائع الجيش

ومن المنتظر أن يبدأ البرتغالي، باتشيكو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمود علاء - حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور- أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

فيما استبعد البرتغالي جايمي باتشيكو، مصطفى محمد مهاجم الفريق، من قائمة الفريق التي ستواجه طلائع الجيش، في السابعة والنصف من مساء اليوم، ليغيب عن المباراة الثالثة على التوالي، حيث لم يشارك في مواجهة سموحة، ثم غاب عن مواجهة إنبي.