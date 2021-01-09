تحرير 31 محضرا لمخابز بجنوب سيناء لعدم مطابقة الخبز للمواصفات

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، حملة تموينية مكبرة بمدن الطور ونويبع ودهب، تحت إشراف المهندس سامي عبدالقادر وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، ورئاسة إبراهيم الحارون وكيل المديرية، بالتنسيق مع وحدة حماية المستهلك، ومديرية الطب البيطري، لضبط جرائم الغش التجاري.

وقال المهندس سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين، إن الحملة استهدفت المرور على المخابز والأسواق بمدينتي الطور ونويبع، وأسفرت عن تحرير 8 محاضر بالمخابز، لعدم مطابقة الخبز للوزن والمواصفات.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملة التفتيشية بمدينة دهب استهدفت الأسواق، لحماية المستهلك من الغش وضبط أسعار السلع الغذائية، وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا متنوعا، بينهم 7 محاضر عدم إعلان التسعيرة، و محضر بيع بأزيد من التسعيرة، ومحضرين عدم توافر الاشتراطات الصحية، و 13 محضرًا لتشغيل عمالة ليس لديهم شهادات صحية

وأكد أن إجمالي عدد المخالفات التي جرى رصدها بمدن الطور ونويبع ودهب اليوم 31 محضرًا وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

وقال المهندس سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الحملة جاءت بناء علي توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتشكيل حملات تموينية بمدينة الطور، بالاشتراك مع حماية المستهلك، والضرب بيد من حديد على الفاسدين.

وأشار وكيل وزارة التموين أن الحملة كانت برئاسة إبراهيم الحارون وكيل المديرية، وايمن ابراهيم مدير الرقابة التموينية ومشاركة محمد محمد سالم، وهمت فهمى عباس، ومحمد اسماعيل السيد، والسيد خاطر أحمد من مديرية التموين.

وأوضح أن الحملات التموينية مستمرة يوميًا بكافة مدن المحافظة، لضبط الأسعار، وحماية المواطنين من الغش التجاري، والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والسلع النباتية والوقوف على مدى صلاحيتها للاستخدم الأدمي حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.