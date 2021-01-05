تموين جنوب سيناء يصادر 7 أطنان دقيق مجهول المصدر

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حملة تموينية مكبرة بمدينة الطور، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، وإبراهيم الحارون وكيل المديرية، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديرية الصحة، لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملة عن ضبط 25 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 7.200 طن دقيق مجهول المصدر بكمية قدرها 144 شيكارة بإجمالي مبلغ 47 ألف جنيه، وذلك طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، وجرى مصادرة الدقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

كما جرى خلال الحملة تحرير 44 محضرا، لعدم إعلان التسعيرة، و 13محضرًا لعدم وجود شهادة صحية، و5 محاضر لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، و2 محضر بيع أزيد من التسعيرة.

وقال المهندس سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الحملة جاءت بنًاءً علي توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتشكيل حملات تموينيه بمدينة الطور، بالاشتراك مع حماية المستهلك، والضرب بيد من حديد على الفاسدين.

وأكد وكيل وزارة التموين أن الحملات التموينية مستمرة بكافة مدن المحافظة للمتابعة السلع الغذائية التي تقدم للمواطنين والتأكد من صلاحيتها، وضبط أسعار تداولها.