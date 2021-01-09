مصدر ينفي إزالة حديقة الأندلس التراثية لإقامة مشروع «عين القاهرة»

نفى مصدر بوزارة السياحة والآثار، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية من شائعات، ادعت عزم الحكومة إزالة حديقة الأندلس التراثية لإقامة مشروع «عين القاهرة» السياحي والموجود في أغلب المدن المهمة في العالم.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن المشروع الذي بدأ بفكرة لمجموعة من الشباب تحمس لها عدد من الجهات لتنفيذه ليكون بمثابة عنصر جذب جديد وإضافة لمقومات القاهرة السياحية، اختير له موقع فريد يطل على النيل ومعالم القاهرة الخديوية وجزيرة الزمالك وبرج القاهرة والأوبرا، ويمكن لروادها رؤية الأهرامات حيث يبلغ ارتفاعها 50 مترا، ويمكن للشخص اعتلائها لمشاهدة معالم المدينة لمسافة 40 كيلو متر والتمتع بالمناظر الجميلة وستوضع في الموقع الذي كان حديقة المسلة قديما والتي تم نقلها منذ عامين لتكون جزءا من ميادين مدينة العلمين الجديدة حيث تواجه مبنى مجلس الوزراء.

وكشف المصدر عن أن المشروع سيكون بمثابة عنصر جذب وربط سياحي وثقافي روعي فية الحفاظ على البيئة بزيادة استزراع الأشجار وزيادة الرقعة الخضراء، لتصبح على مساحة 7 الآف متر بدلا من 6 الآف متر مربع.

كما يضمن المشروع سهولة الانتقال إليه، عن طريق توفير خدمة النقل النهري وأوتوبيسات كهربائيةـ ويضم جراچا يتكون من طابقين ويتسع إلى 500 سيارة.

15 ألف زائر يوميا

ويوجد بهذه العجلة 32 كابينة صغيرة يمكنها أن تحمل 15 ألف زائر يوميا. وتستهدف عين القاهرة ربط المرح مع التعلم الثقافي في متنزه بموقع استراتيجي بالمدينة، كما ستقام منطقة ترفيهية كاملة حولها حيث تعتبر أكبر عجلة مراقبة دوارة في القاهرة و القارة الأفريقية وسيتم إطلاق المشروع، خلال عام 2022، والذي سيكون مشروعًا عالميًا ومعلمًا للقاهرة الحديثة يربط ما بين الماضي بعراقته والمستقبل ولن يقترب من حديقة الأندلس التراثية بل سيشكل وجودها عنصرا إضافيا.