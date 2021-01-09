بعد 11 يوم إصابة.. مستجدات الوضع الصحي لـ عمرو موسى وزوجته

كشف أحمد كامل المستشار الإعلامي لـ عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، مستجدات الوضع الصحي لـ«موسى» خلال اليوم الـ11 له منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال «كامل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن «موسى» أجرى الأشعة المقطعية في مستشفى العزل المتواجد بها أمس، حيث اطمأن الأطباء على وجود تحسن في الحالة الصحية للوزير الأسبق، مشيرا إلى أن هناك متابعة تامة للحالة الصحية.

ونفى مستشار «موسى» أي شائعات تتحدث عن تدهور في الحالة الصحية له أو دخوله العناية المركزية، مؤكدا أن كل تلك الأمور غير صحيحة، موجها الشكر لكل الشخصيات العربية والدولية ومتابعي السيد عمرو موسى الذين تواصلوا خلال فترة تواجده بالعزل منذ إصابته بالفيروس.

إصابة زوجة عمرو موسي

وحول إصابة السيدة قرينة «موسى»، قال المستشار الإعلامي إن الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية صرح بالفعل بإصابة زوجته في مقال كتبه بجريدة الشرق الأوسط، مضيفا: «حالة السيدة حرمه مستقرة وهي بخير، وقد أصيبت في وقت مقارب للسيد عمرو موسى، ويتم متابعتها عبر نفس الأطباء ووضعها في تحسن والحمد لله».

يذكر أن «موسى» وجه عبر «الوطن» الشكر لكل المصريين ومتابعيه بالعالم العربي، على رسائل الطمأنينة التي وصلت إليه منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا في أول تصريح له عقب إصابته لـ«الوطن» أن هناك تحسنا في الحالة الصحية له.

إيجابية المسحة

وتوجه «موسى» بالشكر لكل أصدقائه ولكل من بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالبا منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

يذكر أن المكتب الإعلامي لـ«عمرو موسى» صرح بثبوت إصابته بفيروس كورونا، بعد ظهور إيجابية المسحة التي أجراها يوم 31 ديسمبر.