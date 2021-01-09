رئيس البرلمان العربي: كل التحركات التي يقودها السيسي تشعرنا بالطمأنينة

قال عادل عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان العربي يدعم جمهورية مصر العربية وكل التحركات التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تجعلنا دائما نشعر بالطمأنينة، مشيرا إلى أنه عندما نكون بحاجة لوجود موقف عربي دائما نرى الرئيس السيسي هو من يقود هذا التحرك، وأخرها التحرك الذي رأينا فيه الكثير من الإيجابية والتحرك في حسم موضوع التدخل التركي والأجنبي في ليبيا.

رسالة السيسي عن ليبيا

وأضاف العسومي، خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية صدي البلد، أن الرئيس السيسي عندما قال كلمته عن أن ليبيا خط أحمر حينها فهم الجميع أن هذه الرسالة كانت رسالة من الأقوياء إلى الضعفاء ولجميع المتربصين، لافتا إلي أن البرلمان العربي لديه هدفين لمكافحة الإرهاب، الأول هو الوقاية من الإرهاب، والثاني هو توصيل الرؤية الحقيقية لما تعانيه الدول العربية من إرهاب، فهناك الكثير من دول المنظمات تحاول أن تضع الدول العربية في مصاف دول دعم الإرهاب في الوقت الذي نعاني من الإرهاب.

وتابع، أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع المركز الدبلوماسي العربي تصدر تقارير سنوية دورية بحجم العمليات الإرهابية التي تم القيام بها داخل الدول العربية.

ملف حقوق الإنسان

وأشار إلى أن رد فعل البرلمان العربي تجاه البرلمان الأوروبي والبيان الذي صدر عنه حول تقرير ملف حقوق الإنسان بمصر فالرد كان واضح، ومصر كبيرة ولا يهمها هذا الموقف الأوروبي الغير حقيقي والذي يأتي ضمن استهداف مصر التي تمثل ثقل عربي مهم.

وأكد أن وجود مصر قوية لا يسر أعداء الأمة العربية، لكن البرلمان العربي أخذ موقف واضح وداعم بشكل كامل ومندد ومُدين لبيان البرلمان الأوروبي الذي يعتبر تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري والتعدي على السيادة المصرية.

دعم مصر

وشدد على رفضه التام لاستهداف مصر من خلال ملف حقوق الإنسان، مؤكدا دعم البرلمان العربي الكامل لمصر وكل التحركات التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.