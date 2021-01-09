رحاب الجمل تهاجم ممثل: جه بروفة الفيلم سكران وكان عاوز يلف حشيش

شنت الفنانة رحاب الجمل هجوما عنيفا على أحد الممثلين - لم تذكر اسمه - متهمة إياه بتعاطي مخدر الحشيش، أمس، أثناء بروفة أحد الأفلام.

وكتبت الجمل منشورا تحت عنوان «الممثل السكران» عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك» قالت خلاله: «الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحكم برضو تعتبره حق مكتسب».

الفنانة: سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضده.. أنا هربيك

وأضافت: «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام دية متتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب ومهنية».

وتابعت: «المرادي البلاغ للنائب العام عشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة.. يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هربيك».