رحاب الجمل تداعب جمهورها: "شكرا على الشتايم بسبب البرنس"

قللت الفنانة رحاب الجمل، من ردود الفعل الواسعة على مشاركتها في مسلسل "البرنس"، مع الفنان محمد رمضان، والمخرج محمد سامي، الذي عرض في السباق الرمضاني السابق.

وداعبت الفنانة جمهورها قائلة، "خلصنا المسلسل بدري، وكنت بتفرج على المسلسل مع الناس وتابعت ردود أفعالهم، وبشكرهم على كم الشتيمة اللي اتشمتها، وأنا فرحانة جدا ومشاركتي كانت مشرفة وهي سبب مشاركتي في المهرجان".

وقالت "الجمل"، خلال حوارها ببرنامج "توب تريندنج"، عبر شاشة "ten"، على هامش مهرجان الفضائيات العربية، "أفضل ما يحدث للفنان أن يكون رد الفعل على أعماله الفنية وقتيا، فنحن عندما نكون مشغولون في التصوير، لا نستطيع التواصل معهم للحصول على هذه الردود".

وحول تكريمها في المهرجان، قالت "حاجة بتفرح جدا وبتخوف أوي، الجوائز بتخوف وتحمل مسؤولية زيادة، ولو مزودتش الدرجة اللي وصلت لها بيبقى صعب، وعلى الأقل بعد التكريم بحاول أحافظ على اللي وصلت له".

وحول أعمالها الفنية الفترة المقبلة، قالت، "في الدراما معنديش جديد، لكن هقدم فيلم سينما كوميدي بره أدوار الشر خالص".