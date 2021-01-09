«الهجرة» تطئمن أهالي 61 صيادا مصريا محتجزين بميناء صفاقس: جميعهم بخير

أكّدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصلها الفوري والتأكد من سلامة الصيادين المحتجزين، عقب تلقيها وزارة استغاثات من أهالي 61 من الصيادين المصريين، من منطقة برج مغيزل بمطوبس، محافظة كفر الشيخ، ومحتجزين بميناء صفاقس التونسي منذ نحو 3 أسابيع.

«الهجرة»: الصيادون محتجزون منذ 3 أسابيع بميناء صفاقس التونسي بسبب الصيد غير المشروع

وكشفت وزارة الهجرة، أنَّ الصيادين قاموا بالصيد غير المشروع في المنطقة الاقتصادية التونسية، مطمئنة أهالي الصيادين بأن جميعهم بخير وسلامة، مبينة أنَّ السلطات المختصة بدولة تونس الشقيقة تتحقق من أوراقهم الثبوتية للتأكّد من حملهم للجنسية المصرية، إيذاناً بالبدء في اتخاذ الإجراءات ذات الصلة.

وأهابت وزارة الهجرة بالصيادين المصريين ضرورة التوقف الفوري عن الاقتراب والدخول في أي مياه اقتصادية تخص الدول الأخرى، لافتة إلى أنَّ هناك حلولاً تعمل الدولة المصرية بكل أجهزتها المعنية على اتخاذها لمنع تلك الظاهرة، من خلال مقاربة شاملة مثلما نجحت في التصدي بنجاح والسيطرة على الهجرة غير الشرعية، والتي تعرض حياة المواطن المصري للخطر، ولذلك أطلقت وزارة الهجرة المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وهو ما تشرع بالفعل الدولة في اتخاذه، انطلاقاً من احترام التزاماتها الدولية والقانونية وحرصها أيضًا على سلامة أبنائها من الصيادين المصريين.