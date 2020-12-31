«الخارجية» ننسق مع السلطات التونسية لإعادة الصيادين المصريين

صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، اتصالاً بأزمة احتجاز 17 صيادا مصريا فى تونس، بعد ضبط مركب الصيد الذي كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع، بأنه تم احتجاز مركبى صيد مصريتين إضافيتين، بعد دخولهما للمياه الإقليمية التونسية للغرض نفسه، الأمر الذى دعا السلطات التونسية إلى توقيفهم، والتوجه بهم إلى القاعدة البحرية بمدينة صفاقس.

وأكد مساعد الوزير، أن وزارة الخارجية تتابع، بالتنسيق مع السفارة في تونس، التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المحتجزين للتأكد من سلامتهم ومتابعة سير التحقيقات، والتنسيق مع السلطات التونسية، لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن.

هذا، وناشد السفير عمرو محمود عباس الصيادين المصريين الامتناع عن دخول المياه الإقليمية للدول الأخرى احتراما لسيادتها، وحفاظاً على أرواحهم، وتفادياً لوقوعهم تحت طائلة قوانين هذه الدول التى دائماً ما تقوم بمراعاة الرعايا المصريين، وتأخذ العلاقات الطيبة القائمة التى تربطهم بمصر فى الاعتبار.