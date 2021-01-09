رحاب الجمل تحذف منشور «الممثل السكران»: نقابتي ستتخذ اللازم

حذفت الفنانة رحاب الجمل منشورًا اتهمت فيه أحد الممثلين بـ«السُكر» وتعاطي مخدر الحشيش في بروفة أحد الأفلام، أمس الجمعة، من صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت الجمل منشوراً آخر عبر صفحتها توجهت خلاله بالشكر لنقابة المهن التمثيلية علي تحركها تجاه هذه الواقعة، وقالت: «كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية.. شكراً الدكتور أشرف زكي لاهتمامك ولحرصك علي مصلحة الفن والفنانين ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي، وأنا أثق في نقابتي من أنها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق».

وكانت رحاب الجمل منشورًا بعنوان «الممثل السكران» على صفحتها بموقع «فيس بوك»، قالت فيه «لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحكم برضو تعتبره حق مكتسب».

وأضافت في منشورها: «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام دية متتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب ومهنية».

وتابعت الفنانة: «المرة دي البلاغ للنائب العام عشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة.. يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هربيك».