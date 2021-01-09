رئيس الوزراء ينعى أمين نقابة المهندسين: كان مثالا للإخلاص والتفاني

نعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء مهندس محمود مغاوري، أمين عام نقابة المهندسين، الذي رحل عن الدنيا فجر اليوم السبت، قائلا، «شرفت بالعمل مع اللواء مغاوري، أثناء رئاسته الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان».

وتابع مدبولي في نعيه «وكان الفقيد، رحمه الله، مثالا للإخلاص والتفاني، والعمل بروح الفريق، متمتعا بخلق رفيع، وتواضع أكسبه احترام الجميع».

برقية عزاء

وقال بيان صادر عن نقابة المهندسين، إن الدكتور مصطفى مدبولي، أرسل تعازيه إلى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وأعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، في الراحل، كما بعث تعازيه إلى أسرته داعيا الله عز وجل أن يتغمده برحمته.

من جانبه قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن النقابة العامة للمهندسين ومهندسي مصر، فقدوا «رجلا من أخلص وأنزه الرجال صاحب القيم والمثل، اللواء أركان حرب المهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة الذي لقي ربه فجر اليوم التاسع من يناير 2021» بحسب بيان صادر عنه.

نقيب المهندسين: مغاوري كان مخلصا نزيه اليد

وواصل ضاحي: عرفناه رجلا مخلصا نزيها طاهر اليد عفيف اللسان محبا للخير كريم العطاء إنسانا محترما بما تحمله هذه الكلمه من معاني، لم يبخل بوقته او مجهوده في سبيل خدمه الجميع كان القدوة الحسنة التي يحتذي بها في كل ما تقلد من مناصب في خدمة الوطن و يشهد له بذلك كل من عمل معه أو تحت قيادته، إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنا على فراقك لمحزونون، نم قرير العين يا أخي الحبيب فلك رصيد من الخير والعطاء وحب الناس سيكون نورا وشفيعا لك.

ووقد شغل اللواء أركان حرب مهندس محمود مغاوري، أمين عام نقابة المهندسين، عدة مناصب قبل وفاته متأثرا بفيروس كورونا اليوم، حيث تولى رئاسة مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، كما ترأس الجهاز المركزي للتعمير سابقا، وشغل أيضا منصب نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سابقا.