«الصحفيين»: حسم موقف تكويد الجرائد قبل نهاية يناير الجاري

قالت لجنة فحص الصحف الجديدة المُشكلة من مجلس نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، إنها ستعقد اجتماعها الأول يوم الثلاثاء المُقبل للنظر في ملفات 8 من الصحف الجديدة، تمهيدًا لتقديم تقرير عاجل لمجلس النقابة بشأنها.

وقال جمال عبد الرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن اللجنة سوف تضع بعض المعايير والضوابط لقبول الصحف الجديدة، من بينها أن تكون منتظمة في الصدور خلال أخر عام، كما اللجنة الأرشيف الدال على ذلك.

لجنة تكويد الصحف تراجع اللوائح المالية

وأوضح عبدالرحيم، في تصريح له أن اللجنة سوف ستراجع اللوائح المالية والادارية وعقود العاملين طبقًا للعقد الموحد المعترف به في النقابة.

وشدد وكيل أول نقابة الصحفيين، على أن اللجنة سوف تقدم تقريرها النهائي قبل يوم 31 يناير الجاري، حتى يتمكن الزملاء من الصحف الجديدة التي سوف يتم قبولها من تقديم أوراقهم ضمن لجنة تحت التمرين المُقبلة.

مجلس النقابة يشكل لجنة للتكويد

وكان مجلس نقابة الصحفيين أصدر قرارا في اجتمع عقده يوم 29 أكتوبر من العام الماضي ونص على تشكيل لجنة لفحص تكويد الصحف الجديدة برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، وعضوية كل من «هشام يونس، وحسين الزناتي، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وأيمن عبدالمجيد».

وأوضح مجلس النقابة أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار المجلس السابق في 5 يناير 2019 بشأن الموافقة من حيث المبدأ على تكويد عدد من الجرائد وهي «البوصلة الإقتصادية، والحدث الاقتصادي، والبيان، أهل مصر، الكلمة، بلدنا اليوم، زا ميدل ايست».

وأعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة اليوم، فتح باب التقديم للقيد بجدول المشتغلين بدءا من 17 يناير الجاري، بينما يتم فتح باب التقديم للقيد بجدول تحت التمرين في 30 يناير الجاري.