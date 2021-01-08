«الصحفيين» تعلن 4 طرق لتسديد اشتراك مشروع العلاج منها الخصم من البدل

أعلنت نقابة الصحفيين 4 طرق لتسديد الاشتراك في مشروع العلاج هي الخصم من البدل وايفاد مندوب من المؤسسة معه كشف الزملاء الراغبين لدفع الرسوم بالنقابة، وارسال الرغبة في تقسيط قسمة الاشتراك على رقم واتس آب خصصته النقابة لهذا الغرض، فضلا عن خدمة فوري التي من المقرر تفعيلها بدءً من الثلاثاء المقبل.

6 قرارات لمجلس النقابة

وقال محمد شبانة سكرتير عام النقابة في بيان عنه اليوم إنه فى ظل الإجراءات التى تتخذها النقابة لحماية أبنائها من انتشار فيروس كورونا فقد أصدر مجلس النقابة القرارات الآتية:

أولا: قرر مجلس النقابة التجديد التلقائي للعام الجديد (2021) لكل الزملاء المشتركين في مشروع العلاج للعام الماضي (2020) وأسرهم، وكذلك تجديد كارنيه عضوية النقابة.

ثانيا: المشتركون الجدد يمكنهم استخدام خدمة مشروع العلاج والحصول على استمارات التحويل الطبية بمجرد التواصل مع موظفى العلاج حتى يشترك.

ثالثا: أي تغيير بالمستندات أو العناوين للمشتركين بجدول المعاشات أو الوفاة مخصص لهم وحدهم هذا الرقم عبر الواتس: 01095118336.

فترة سماح لنهاية فبراير

رابعا: يمنح الزملاء فترة زمنية تمتد لنهاية شهر فبراير القادم لسداد قيم الاشتراكات الخاصة بهم، على أن يختار كل منهم ما يناسبه من طرق السداد التالية:

1 - عبر السداد والتحويل عن طريق خدمة «فوري» وسيتم تفعيلها اونلاين من الثلاثاء المقبل 13 يناير.

2 - الزملاء من غير الصحف القومية والمعاشات الراغبين في خصم الاشتراك كاملا بحسب قواعد العام السابق من البدل أو المعاش الخاص بهم، يقومون إرسال ما يفيد موافقتهم على هذا عبر أرقام الواتس التالية: ( 01023186949- 01023187290- 01099741154 - 01099221357 )، أو البريد أو الإيميل الخاصين بالنقابة.

3 - الزملاء من الصحف القومية، والخاصة والحزبية لمن يرغب، يتم تجميع اشتراكاتهم وإرسالها بكشف مفصل مع مندوب واحد لدفعها بمقر النقابة.

4 - كل الزملاء الراغبين في تقسيط الاشتراك، يقومون بإرسال هذه الرغبة عبر أرقام الواتس الواردة سابقا في البند رقم (2).

خامسا: يتم استلام كارنيهات العضوية والعلاج عبر أحد الطرق التالية:

_ عبر خدمة التوصيل من «فوري» لمن يرغب من الزملاء وهى ضمن الخدمات المتاحة مع تفعيل الخدمة.

_ ترسلها النقابة على نفقتها لكل الزملاء المشتركين بجدول المعاشات والوفاة.

_ ترسلها النقابة على نفقتها لكل الزملاء المغلقة صحفهم أو المفصولين أو المستقيلين، على أن يقوم الزملاء بتأكيد عناوينهم الحالية لإرسال الكارنيهات عليها عبر الواتس على الارقام التالية: ( 01023186949- 01023187290- 01099741154 - 01099221357 ).

_ يتسلم مندوب من كل صحيفة الكارنيهات الخاصة بالزملاء بها من مقر النقابة، ليتم تسليمها لهم بمقر صحيفتهم.

سادسا: في حال انتهاء فترة السماح الممتدة حتى نهاية فبراير، بعدم قيام أي من الزملاء بدفع قيمة اشتراكات عضويته ومشروع العلاج، سيلغى اشتراكه في المشروع وستحصل منه كامل المبالغ التي قد يكون استخدمها في أي من خدماته، وسترحل قيمة اشتراك عضويته للعام القادم.

وأوضح شبانة أنه سيتم إصدار بيان تفصيلي لاحق يوضح كل تفاصيل التعامل مع خدمة فوري، لمن يرغب، قبل تشغيلها يوم الثلاثاء 13 يناير.