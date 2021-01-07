بسبب كورونا.. 10 إجراءات لاشتراك الصحفيين بمشروع العلاج عبر فوري اليوم

بعد إعلان نقابة الصحفيين التعاقد رسميا مع شركة فوري لسداد رسوم الاشتراك العضوية ومشروع العلاج، ثارت العديد من الأسئلة في أوساط الصحفيين عن طريقة السداد والاشتراك، لا سيما وأنها المرة الأولى التي تتخذ فيها النقابة هذا الإجراء كأحد الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن محمد شبانة، سكرتير عام النقابة، أعلن عن 10 إجراءات لكيفية الاشتراك، مؤكدا أن الخدمة ستجهز وتنطلق نهائيا خلال 24 ساعة، بما يعني بدء الاشتراك اليوم.

بطاقة 2020 سارية

وقد قررت النقابة اعتبار بطاقة «كارنيه» اشتراك العلاج لعام 2020 ساري المفعول حتى الأول من فبراير عام 2021 تحسبًا لأي تأخير أو ظروف خارجة أو أي شيء يتأخر الزميل عن الاشتراك بسببه، بحسب بيان شبانة، مؤكدا أنه سيتم إبلاغ كل معامل الإشاعات والتحاليل بذلك ولكن استمارات التحويل نفسها ستكون 2021، مع استمرار خدمة منح الزملاء استمارات التحويل للمستشفيات أو التحاليل أو الأشعة عبر الواتساب حتى يتم الاشتراك.

رقم القيد والاسم والإيصال

وبخصوص آليات التعامل من خلال فوري ستكون كالآتي:

1- التعامل برقم القيد والاسم.

2- يمكن سداد اشتراك مشروع العلاج للزملاء الصحفيين مشتغلين وتحت التمرين.

3- يمكن الاشتراك بخدمات العلاج للعام 2021، بجدول المعاشات والوفاة.

4- يمكن سداد اشتراكات النقابة حتى أربعة سنوات من 2017 وحتى 2020 وما قبل ذلك سيكون عن طريق النقابة.

5- يمكن استخراج كارنية النقابة لعام 2021.

6- في حالة إضافة أفراد جدد للاشتراك بمشروع العلاج ضمن أسر الزملاء الصحفيين يمكن إرسال المستندات الدالة على ذلك على واتس رقم (01023186949- 01023187290- 01099741154 - 01099221357 )، وذلك بعد سداد الاشتراك بالعدد المطلوب وصورة قيمة السداد بالاشتراك.

7- يمكن إرسال المستندات الخاصة بالمشتركين الجدد أو التعديلات بإضافة أفراد أو حذف أفراد أو أي تعديلات أو إضافة مواليد على مشروع العلاج على أرقام خدمات الواتساب السابق ذكرها بعد سداد قيمة الاشتراك وصورة قسيمة السداد.

التوصيل للمنازل

8- الزملاء الذين سددوا عن طريق فوري يتاح لهم بعد أربعة أيام من السداد الحصول على الكارنيهات إما بالتوصيل للمنازل بمقابل مادي، أو سيستلم مندوب من كل مؤسسة لتوزيعها أو من مقر النقابة بالحروف الأبجدية وسيعلن عنها وعن أيامها وبإجراءات احترازية مشددة وبطبيعة الحال استلام الكارنيهات في ظرف مغلق وقته الزمني لا يذكر قياسا بإجراء كل الخطوات داخل المبني.

9- يتم توفير ميزة توصيل هذه المستندات إلى الزملاء بمحل إقامتهم إذا أرسلوا بياناتهم وعناوينهم وسددوا رسوم خدمة التوصل لفوري، على أن يتم إرسال صورة قسيمة السداد على خدمة واتساب على الأرقام السابق ذكرها.

10- يمكن للزملاء بجدول المعاشات إرسال مستنداتهم على رقم الواتس تحديدا "01095118336"