حرائق المستشفيات في الهند عرض مستمر: مصرع 7 رضع بـ«مهاراشترا»

تعاني الهند الواقعة جنوبي قارة آسيا، من اندلاع كثير من الحرائق خلال السنوات الماضية، التي تتسبب في مقتل وإصابة العديد من الهنديين، كما يتسبب سوء الصيانة، وقلة المعدات المستخدمة في مكافحة الحرائق في اندلاع كثير من الحرائق، في المستشفيات الهندية.

والهند سابع أكبر دولة من حيث المساحة الجغرافية، والثانية من حيث عدد السكان بعد الصين.

واليوم، قُتل 10 أطفال، حديثي الولادة، اليوم، جراء حريق هائل في مستشفى بولاية «مهاراشترا» غربي البلاد.

وقال الجراح بالمستشفى العام بمنطقة «بهاندارا» في الولاية الهندية، برامود خانداتي، إن الحريق اندلع عند الثانية صباح اليوم بالتوقيت المحلي، مضيفا لوسائل إعلام، أنه جرى إنقاذ 7 من بين 17 طفلا كانوا في وحدة «رعاية حديثي الولادة » المرضى، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى صعوبة عملية الإنقاذ والتعامل مع الحريق بسبب انفجارات مستمرة داخل جناح رعاية حديثي الولادة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

من جانبه، أمر رئيس وزراء الولاية الهندية، بالتحقيق في الحادث، فيما قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن البلاد فقدت أرواحا صغيرة ثمينة، موضحا أنها مأساة موجعة للقلب في بهاندرا.

بدوره، أعرب وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، عن شعوره بحزن عميق لسقوط قتلى، فيما قال وزير الشؤون الداخلية أميت شاه، إنه يتألم بشدة بسبب خسارة لا يمكن تعويضها، وفقا لما ذكرته «بي بي سي».

يذكر أنه في27 نوفمبر 2020، قتل نحو 5 أشخاص وأصيب 28 آخرين، جراء اندلاع حريق في مستشفى خاص في «جوجارات» غربي البلاد، يُعالج فيه مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وفي 6 أغسطس 2020، قُتل 8 مصابين بـ«كورونا»، جراء حريق في قسم العناية المركزة بمستشفى «شري» الخاص في مدينة «أحمد آباد» بولاية جوجارات.