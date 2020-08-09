مصرع 9 مصابين بكورونا إثر اندلاع حريق ضخم في منشأة علاجية بجنوب الهند

لقي 9 مصابون بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" مصرعهم بولاية "أندرا براديش" جنوبي الهند، أثر اندلاع حريق ضخم في فندق كان يستخدم كمنشأة لعلاج الحالات المصابة بالفيروس.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم، أنه وفقا للتقارير، فإن 30 مصابا بالفيروس كانوا يتواجدون بالفندق وقت وقوع الحادث.

وقال مسؤولون، إنه يشتبه في أن الحريق بدأ في الطابق الأرضي وانتشر إلى الطابق الأول والثاني، فيما أمرت حكومة ولاية "أندرا براديش" بفتح تحقيق في الحادث.

وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، وعدد من المسؤولين تعازيهم في القتلى الذين لقوا حتفهم جراء الحريق.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد في البلاد إلى 2153011، وذلك عقب تسجيل 64399 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى43379 حالة، وذلك عقب تسجيل 861 حالة وفاة جديدة.