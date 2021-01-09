قانوني عن عقوبة باسم سمرة بعد واقعة رحاب الجمل: تصل للسجن

عاد الفنان باسم سمرة، مرة جديدة على قائمة اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد واقعة رحاب الجمل، حيث كشفت الفنانة كواليس الأزمة التي جمعتها بالفنان باسم سمرة في بروفات أحد الأفلام الجديدة، أمس الجمعة، قائلة، «كان في حالة هياج، وماكنش في وعيه، وشتم كل فريق العمل والممثلين، من غير أي سبب».

واقعة رحاب الجمل

وكشفت الجمل، في منشور تحت عنوان «الممثل السكران» عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك» كواليس التعديل قائلة، «الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام دية متتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب ومهنية». وتوعدت الفنانة بتقديم بلاغ الي البلاغ للنائب العام.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني من الواقعة التي قام بها الفنان باسم سمرة، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، لـ«الوطن»، إن التعدي على الفنانة بهذا الشكل يشكل جريمة القذف والسب ويعاقب عليها بالحبس الذي يصل مدته لسنتين، أما إذا كانت الجريمة بالتقليل من قدرها فيشكل جريمة التنمر ويعاقب عيها بالحبس عام او عامين.

وأضاف السعداوي، «لا يُعفى باسم السمرة حتى لو كان في حالة سكر لأنه في سكر اختياري، فلا يُعد مانعا من موانع المسؤولية».

وعن العقوبة الجنائية الخاصة بتعاطي المخدرات، قال أستاذ القانون الجنائي، إنه لو تم التحليل له سيعاقب، فإذا استدعته النيابة العامة، وطلبت التحليل له وثبت تعاطيه للمخدرات يُقدم لمحكمة الجنايات بتهمة تعاطي مواد مخدرة، وعقوبتها تصل للسجن الذي يبدأ من 3 سنوات.