رحاب الجمل عن اعتداء باسم سمرة على زملائه: «جابوا له شرطة السياحة»

أعربت الفنانة رحاب الجمل، عن استيائها الشديد، بعد الموقف الذي تعرضت له خلال بروفات فيلمها الجديد والذي يجمعها بالفنان باسم سمرة، وذلك بعد اعتداء الأخير على زملائه داخل البروفة.

وقالت رحاب الجمل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن باسم سمرة كان في حالة هياج شديد، إذ اعتدى بالألفاظ على زملائه الفنانين أبطال الفيلم وكذلك المُنتجة وفريق العمل كافة، وذلك دون أي أسباب.

وتابعت: «باسم شتم كل الناس، حتى الويتر اللي شغالين في الفندق اللي كنا بنعمل فيه البروفات، لكن جابوا له الأمن وشرطة السياحة في الآخر».

كواليس الأزمة

وكانت الفنانة رحاب الجمل، قد كشفت كواليس الأزمة التي جمعتها بالفنان باسم سمرة، في بروفات أحد الأفلام الجديدة، أمس الجمعة، قائلة: «كان في حالة هياج».

وأوضحت رحاب الجمل، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «كنا عاملين بروفات في أحد الفنادق، وكنا قاعدين فوجئنا بباسم سمرة داخل علينا وغضبان جدًا وماكنش في وعيه، وشتم كل فريق العمل والممثلين، من غير أي سبب».

وتابعت: «سمعت منه كم ألفاظ خادشة للحياء، وتجاوزات عمري ما سمعتها في حياتي.. أول مرة أتعرض لموقف زي ده.. أنا أخدت الشنطة وجريت، ماكنتش عارفة هوصل لعربيتي إزاي وأمشي من المكان.. أنا لحد دلوقتي عمالة اترعش».

الجمل تتحدث عن «الممثل السكران»

كانت الفنانة رحاب الجمل، قد شنت هجوما عنيفا على أحد الممثلين - لم تذكر اسمه - متهمة إياه بتعاطي مخدر الحشيش، أمس، أثناء بروفة أحد الأفلام.

وكتبت الجمل منشورا تحت عنوان «الممثل السكران» عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك» قالت خلاله: «الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحكم برضو تعتبره حق مكتسب».

وأضافت: «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام دية متتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب ومهنية».

وتابعت: «المرادي البلاغ للنائب العام عشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة.. يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هربيك».