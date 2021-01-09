مصادر أمنية: لم نتلق أي بلاغات ضد باسم سمرة في واقعة رحاب الجمل

قالت مصادر لـ«الوطن»، إن أجهزة الأمن لم تتلقَ أي بلاغات من الممثلة رحاب الجمل وفريق فيلم «ديك العياط» حتى الآن في واقعة اقتحام الفنان باسم سمرة كواليس فريق العمل بأحد الفنادق، وهو في حالة سكر وسب فريق العمل بألفاظ خادشة للحياء، بحسب ما ذكرته الممثلة رحاب على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ولوسائل الإعلام.

وأضافت المصادر، أن ما ذكرته الممثلة رحاب الجمل يُعد كلاما في سياق الخلاف بين فريق العمل والفنان باسم سمرة، ولم يصل إلى تبادل الاتهاما ت الرسمية في محاضر الشرطة، وأن أجهزة الأمن في حالة تلقيها أي بلاغات ستكون محل فحص من قبل جهات الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية في تلك البلاغات حال التقدم بها إلى الشرطة.

اتهامات لباسم سمرة بالسكر والسب والقذف

وتابعت المصادر بأن الفنان باسم سمرة لم يتقدم بأي بلاغات ضد أي من فريق العمل ولم يتهم أحدًا بأي شيء.

وطالبت رحاب الجمل، من خلال رسالة كتبتها على موقع التواصل الاجتماعي، «المرادي البلاغ للنائب العام عشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة، في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة، يكفي تفريغ الكاميرات، أنا هربيك، ولكن تدخل بالأمس بروفة فيلم، وإنت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك، وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب، في مكان عام دية متتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب ومهنية».