عاجل.. رئيس «النواب» الليبي ينفي إرسال مبعوث لأنقرة: لا نتسول أوامر من تركيا

نفى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إرساله مبعوثا شخصيا إلى أنقرة، قائلا، «لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها، ونعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا وليس لدينا ما نخفيه».

وأضاف صالح، في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم السبت، وفقا لبوابة «الوسط» الليبية، أن الشعب الليبي «يشارك ويتابع خطواتنا أولا بأول، فمصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار، وأمن واستقرار ليبيا هدفنا الذي لن نحيد عنه».

وأشار البيان، إلى صدور تصريحات «غير صحيحة» من عضو حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، باكير اتاجان، بأن صالح «أرسل مبعوثا شخصيا إلى أنقرة للتسول وتلقي الأوامر».

وشدد صالح، «لن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية».