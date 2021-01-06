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محمود مسلم

وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الفلسطيني والإسرائيلي دفع جهود السلام

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الوطن
03:22 م | الأربعاء 06 يناير 2021
وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية سامح شكري

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، صباح اليوم، اتصالًا مع وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي، وذلك في إطار التحضير لاجتماع الرباعية التي تشمل مصر والأردن، وفرنسا، وألمانيا خلال الأيام المقبلة.

والاجتماع الرباعي، يضم مجموعة الدول التي تسعى لدفع جهود السلام في المنطقة المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية وكل الأطراف المعنية.

ووفق بيان أصدرته وزارة الخارجية، يجرى التنسيق على مستوى وزيري الخارجية كذلك مع الجانب الفلسطيني في إطار الإعداد اللازم لاجتماع الرباعية.

وأجرى وزير الخارجية، اتصالًا آخرا مع رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني في هذا الإطار، وذلك في سياق المواقف المصرية الساعية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

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