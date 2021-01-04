«الخارجية»: نتابع سير التحقيقات في قضية مقتل مواطن مصري بالسعودية

قالت وزارة الخارجية إنه في إطار متابعة الوزارة، من خلال القنصلية العامة في الرياض، قضية مقتل المواطن المصري المرحوم هاني عبدالتواب سعد محمد، وبعد أن قامت القنصلية بالانتهاء من إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن صباح اليوم الأحد 3 يناير الجاري، تستمر القنصلية في بذل مساعيها، بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض، للحصول على كل مستحقات الفقيد، وأي تعويضات مستحقة لأسرته وفق أحكام القانون السعودي.

وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسرة المرحوم هاني عبد التواب، وتعرب عن ثقتها في عدالة السلطة القضائية بالمملكة العربية السعودية وقدرتها على إنزال العقاب الرادع على الجناة، وتؤكد متابعتها الحثيثة من خلال القنصلية العامة في الرياض لسير التحقيقات الجارية في القضية.