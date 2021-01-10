تاجر سلاح يعترف: الخرطوش عليه طلب كتير وبنخرط في الورشة 50 فرد يوميا

«شغل الخرطوش سهل وله زبونه الدايم ، وحاجة بسيطة وعليه طلب كتير ، احنا بنخرط في الورشة 50 حتة في اليوم» بهذه الكلمات اعترف تاجر سلاح بعد القبض عليه بتفاصيل جريمة الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، وبحسب تحريات المباحث أن المتهم يقوم بتصنيع الأسلحة داخل ورشة خراطة خاصة به في الجيزة وأنه يقوم خزين تلك الأسلحة داخل مخزن في كرداسة، واستمر في مواصلة نشاطه الإجرامي حتى ألقي القبض عليه.

حبس المتهم بتهمة الإتجار في الأسلحة غير المرخصة

وقررت النيابة العامة حبس المتهم بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة وحيازة أعيرة نارية ، وإقامة ورشة لتصنيع تلك الأسلحة، وتحفظت النيابة على المضبوطات وأرسلت إلى الأدلة الجنائية لفحصها لبيان حالتها الفنية وموافاة النيابة بنتائج الفحص، واستدعت النيابة محرر الضبط القضائي وهو الضابط مجري التحريات والقائم على ضبط المتهم لسماع أقواله عن كيفية القبض على المتهم .

سيارة مسروقة مخزن للأسلحة

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام ( شخصين - مُقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة ، لأحدهما معلومات جنائية ، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، متخذين من جراج خاص بمنزل أحدهما مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وقيامهما بإخفاء تلك الأسلحة داخل سيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة الدقى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط أحدهما وبحوزته السيارة المُشار إليها، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها، وعُثر بداخلها على (عدد من الأسلحة النارية، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ، مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بالإشتراك مع المتهم الهارب بقصد الإتجار.