رئيس التحرير

محمود مسلم

أمن البحيرة ينجح في ضبط تاجر سلاح قبل بيع 11 قطعة

كتب:

الوطن
11:09 ص | الإثنين 03 أغسطس 2020
المتهم والمضبوطات

المتهم والمضبوطات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.. فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط (عدد 11 بندقية خرطوش)، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.

اقرأ المزيد:

مرصد الإفتاء يشيد بجهود وزارة الداخلية في التصدي لحملات الشائعات

"عبد العظيم" للمرور.. تفاصيل حركة تنقلات وزارة الداخلية بالقليوبية

أجهزة وزارة الداخلية تنجح فى إحباط جلب أجهزة بث فضائى

وزارة الداخلية تعلن إطلاق المرحلة الثالثة عشر من مبادرة "كلنا واحد"

خلصها من البيت.. تعرف على خدمات موقع وزارة الداخلية الإلكترونية

رئيس "دفاع النواب": 59 مليار جنيه موازنة وزارة الداخلية وقطاعاتها

فيديو.. الوزراء: وزارة الداخلية قررت البدء في عودة خدمات السجل المدني

عاجل..مدبولي: وزارة الداخلية تتحكم وتنظم شوارع الكورنيش بشم النسيم