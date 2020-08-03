أمن البحيرة ينجح في ضبط تاجر سلاح قبل بيع 11 قطعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.. فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط (عدد 11 بندقية خرطوش)، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.