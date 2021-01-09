نجوم الغناء ينعون المايسترو خالد فؤاد

تحولت صفحات نجوم الغناء في مصر والوطن العربي الي دفتر عزاء للمايسترو الراحل خالد فؤاد

كتبت اللبنانيه نانسي عجرم عبر "تويتر": "خسرت اليوم صديق قريب لقلبي، ترافقنا بكتير حفلات وكان شريك بنجاحها.. المايسترو الكبير ⁧‫خالد فؤاد‬⁩ خسارتك كبيرة مايسترو غيابك رح يكون صعب، رح نشتقلك ونشتاق لضحكتك وشغفك بالموسيقى.. الله يرحم روحك ويصبر عائلتك".

وقالت التونسية لطيفة: "اذا اقول في هذا اليوم الحزين فقدت انسان وأستاذ من أغلى الناس على قلبي رفيق درب و أخ عزيز وأستاذ من أأمن الناس اللي اتعاملت معاه كان بيخاف عليا زي اخويا سافرنا كتير مع بعض و نجحنا كتير مع بعض حقبة من الزمن قضيناها مع بعض الف رحمة ونور على روحك يا خالد يا مايسترو عظيم ⁧‫ خالد فؤاد‬⁩".

وكتبت الاماراتيه احلام عبر "تويتر": "‏انتقل الى رحمه الله تعالى المايستروا الكبير ⁧‫خالد فؤاد‬⁩ ⁧‫إنّا لله وإنّا إليه راجعون‬⁩ ⁧‫ ادعوا له".‬⁩

اما انغام فقد نعته عبر تويتر قائلة: "أستاذي ومعلمي المايسترو ⁧‫خالد فؤاد‬⁩ انتقل إلي رحمة الله اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك".

وقالت اللبنانيه نجوي كرم عبر "تويتر": "شي بيزعّل، كلّ اللي منحبّن بيروحوا..الله يرحمك ⁧‫خالد فؤاد‬⁩ كنت مايسترو محترف ومحبّ بحضورك ما رح ننساك".

اما أصاله فكتبت: "لاتكفي الكلمات لتفسير حزني وغربتي فوق غربتي بغيابك .. سأبقى أُحاكي روحك الطيّبه وأدعو الله لك بالرّحمه والمغفره ولنا الصّبر على فراقك خالد فؤاد".

وأعلن خبر وفاة خالد فؤاد المايسترو حمادة أبو اليزيد عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، قائلا: «تنعى نقابة المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد».

كما أعلنت الخبر الفنانة مي فاروق عبر حسابها على الموقع نفسه، قائلة «لا إله إلا الله الخبر ده صعب جدا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله، صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا، ودعواته ليا، لحد آخر مكالمة بيننا، الله يرحمك ياحبيبي ويحسن إليك في الجنة ونعيمها»