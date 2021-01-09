6 معلومات عن المايسترو خالد فؤاد بعد وفاته: لم يُصب بكورونا

رحل المايسترو خالد فؤاد، أمس، بعد مشوار عطاء امتد إلى ما يقرب من 50 عاماً، عمل خلالها مع نجوم الوطن العربي بمصر وخارجها، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في المقابر بعد بوابات العين السخنة، ليتم دفنه بمقابر الأسرة.

وفي التقرير التالي تعرض «البوابة» أبرز معلومات عن المايسترو الراحل:-

1- قاد الأوركسترا لعدد من المسلسلات المهمة منها مسلسل «أحلام عادية»، و«أحلام في البوابة»، و«السلمانية»، و«بنت من شبرا»، و«عفاريت السيالة».

2- يعتبر مسلسل «ريا وسكينة» من أبرز المسلسلات التي قدمها خلال مشواره الفني، حيث تميزت موسيقي المسلسل باللون المختلف والجذاب.

3- قدم مع عمار الشريعي مقطوعات غنائية هامة خلال مشواره الفني .

4- عمل مع الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي، إضافة إلى عمله مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون

5- حدث خلاف بينه وبين أصالة، ولكن الأخيرة اعتذرت له مؤخراً بكلمات مؤثرة قالت عبرها «دكتور خالد فؤاد أوّل وأطيب وأكرم مايسترو أنا تعاونت معه ويستحق كل الاهتمام والحب والاعتذار، جدًّا جدًّا أنا أحبّك وأقدّرك دكتوري الغالي الراقي صاحب الكرامة العالية ومنك تعلّمت الكثير، وختاما أتمنى دوام الصحة لضميري كي لا يتألم قلبي عليه».

6- توفي أمس المايسترو الكبير خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة، ولا صحة فيما تردد بشأن وفاته بفيروس كورونا.

وكتب عدد من نجوم الفن النعي عبر حسابهم الشخصي منهم الفنانة مي فاروق عبر حسابها على الموقع نفسه، قائلة «لا إله إلا الله الخبر ده صعب جدا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله، صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا، ودعواته ليا، لحد آخر مكالمة بيننا، الله يرحمك ياحبيبي ويحسن إليك في الجنة ونعيمها».

وبكلمات حزينة ودّع المايسترو حمادة أبو اليزيد عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على فيسبو وفاة المايسترو خالد فؤاد قائلاً، «تنعى نقابة المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد».