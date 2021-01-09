النيابة العامة تعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة.. إليك التفاصيل

تعلن النيابة العامة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020، بتقدير عام جيد على الأقل على ألا يزيد سن المتقدم عن ثلاثين عاما، وذلك طبقا للشروط والمواعيد المبينة في لوحة الإعلانات بدار القضاء العالي، وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.

ويطلب الملف من الموظف المختص بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي اعتباراً من السبت الموافق 16 يناير، وذلك مقابل سداد مبلغ 500 جنيهاً، بخزينة مكتب التعينات بعد تقديم صورة المؤهل للطالب، ولن يسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامة وواقي الوجه "فيس شيلد"، ويقدم الملف إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي اعتبارا من السبت الموافق 30 يناير الجاري، وحتى الاثنين الموافق 15 فبراير القادم، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً يومياً، وذلك وفق الميعاد المحدد لكل جامعة بالجدول المرفق بالملف، وبعد تسجيل المتقدم بياناته إلكترونياً، وفقا للرقم السري المرفق بالملف على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة

ـ ألا يزيد سن المتقدم عن ثلاثين سنة ميلادية.

ـ شهادة التخرج المؤقتة مبيناً بها مجموع الدرجات.

ـ شهادة بتقديرات سنوات الدراسة.

ـ قيد ميلاد مميكن.

ـ صحيفة الحالة الجنائية.

ـ صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم، وفي حالة سفره يقدم شهادة تحركات من الجوازات، وتعهداً بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصوله للبلاد وفي حالة وفاته يقدم صورة من شهادة الوفاة.

ـ إقرار من المتقدم بموقفة من التجنيد، أو صورة شهادة الإعفاء منه.

ـ صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

ـ صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لوالد المتقدم.

ـ صورة سند الملكية أو بطاقة الحيازة الزراعية، إذا كان للمتقدم أو لأسرته أرض زراعية.

ـ عدد 4 صور "4*6"، حديثة بالملابس الرسمية "البدلة"، بخلفية بيضاء مدون عليها اسم المتقدم.

ـ شهادة معتمدة من جهة عمل الوالد موضحاً بها وظيفته الحالية والراتب الشهري والمؤهل الدراسي المعين به والمؤهل الحالي إن وجد.

ـ قيد عائلي لوالد المرشح وللجد لأب والجد لأم وأربع صور من كل قيد.

ـ الملف، ويطلب من الموظف المختص قبل الموعد المحدد لتقديم الأوراق وذلك نظير سداد 500 جنيها بخزينة مكتب التعيينات.

مواعيد تقديم الملفات

ونوهت النيابة العامة إلى ضرورة إرسال البيانات على الموقع مع طباعة النسخة النهائية من نموذج البيانات عدد 5 نسخ، وإرفاقها بالملف بعد التوقيع عليها.

ـ تصور القيود العائلية عدد 4 نسخ وترفق بالملف.

ـ تحمل الصورة الشخصية للمرشح على الموقع مقاس "4*6" بالملابس الرسمية "البدلة".

ـ يدون رقم الواتساب الخاص بالمرشح.

محتويات ملف التقديم

ـ طلب تعيين باسم السيد المستشار النائب العام تحرر بياناته.

ـ مواعيد تقديم الملف.

ـ الرقم السري الخاص بالمتقدم.