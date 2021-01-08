عرض المتهم بضرب والدته علي النيابة العامة بكفر الشيخ

قال مصدر قضائي بكفر الشيخ، إنه سيجري عرض المتعدي على والته بالضرب في كفر الشيخ على النيابة العامة في الفترة المسائية، اليوم، برفقة تحريات مباحث مركز شرطة دسوق،لاتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، إن المدعو «محمد.ا.ف»، سيتم عرضه برفقة تحريات المباحث على النيابة العامة بمحكمة دسوق، بعدما جرى استدعاؤه ووالدته «دولت محمد الكومي»، 70 عاماً، لسماع أقوالهما عقب نشر حفيد الأخيرة مقاطع فيديو وصورًا توثق إعتداء خاله على جدته منذ 10 أشهر.

وقال مصدر إنه جرت مواجهة السيدة العجوز وابنها في المباحث والنيابة، وأكدت السيدة تعدي نجلها عليها في شهر أبريل الماضي، وأنها فوجئت اليوم بأنه حرر محضرين ضدها في شهر مايو الماضي، وحكمت المحكمة بحبسها في كل قضية بـ3 أشهر، وعارضت اليوم في الحكمين وخرجت عقب الاستماع لأقوالها، حيث اتهمت نجلها بأنه دائم الاعتداء عليها.

وأضاف المصدر أن الابن أنكر الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن والدته هي من اعتدت عليه وطردته: «ضربتنى وبتهددني دايمًا بطردي من البيت، وهي اللي اعتدت عليا، وبعد كده أنا ضربتها مرة كان في شهر 4 اللي فات، ومن يومها ماجتش جنبها، رغم محاولتها الدائمة طردي وضربي».

وأشار المصدر إلى أن النيابة لم تصدق الابن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وجرى صرف الأم من النيابة عقب الإدلاء بأقوالها، إلا أنه تبين أن عليها حكمين قضائيين، وجرت المعارضة فيهما وخرجت.

وأوضح أن الخلاف بين السيدة وابنها على المنزل وليس المعاش، وأن هناك قرار تمكين ولم يُنفذ بسبب استئناف المتهم على القرار، بعدما علم بوجود حكم بحبسه، وأن حفيد الأم هو من نشر المادة المصورة، بعدما حرر خاله ضده ووالده محاضر اتهمهما فيها بالاعتداء عليه.