من البارون للمتولي.. قصص أشباح القاهرة

بقعة ذات كتابات ورموز كتبت بمداد أسود وأحمر هي آخر ماتبقى داخل قصر البارون بضاحية مصر جديدة من عشرات الرسومات الغامضة التي انتشرت طوال سنوات على حوائط القصر الغامض ونسج حولها الكثير من القصص والأساطير تجمع أغلبها على وجود اشباح تسكن القصر.

ومن تلك القصص ما روي حول تلك الغرفة الموجودة اسفل القصر والمرتبطة بنفق الى كنيسة البازليك حيث دفن البارون والتي قيل أن البارون كان يحرم دخولها حتى على اقرب المقربين له وهو ما زاد حالة الغموض خاصة بعد تردد الكثير من الأقاويل حول اصوات غامضة تصدر من تلك الغرفة ومما زاد الاقاويل كما يقول الباحث الأثري محمد عبد العزيز حول وجود الأشباح ما تردد وأصبح بمثابة الحقيقة حول موت هيلانة شقيقة البارون بسقوطها من شرفة القصر ومعها توقف برج القصر عن الدوران.

وبالرغم من تأكيد وزارة الآثار كذب تلك الشائعات إلا ان الأسطورة لا تزال مستمرة.

أشباح شيكوريل

وعلى بعد بضع كيلو مترات حيث ضاحية الزمالك اشباح اخرى ارتبط اسمها بواحد من رواد الاقتصاد شيكوريل والذي قتل على يد مجموعة من اللصوص بعدما اقتحموا في عام 1927 فيلا شيكوريل الشهيرة وقاموا بتخدير زوجته وعندما استيقظ شيكوريل قتله اللصوص بـ11 طعنة وسرقوا جميع المجوهرات والذهب الموجود في المنزل.

وعقب حادث شيكوريل قررت عائلته السفر خارج مصر وترك المنزل فارغ تمامًا لمدة 30 عامًا حتى جاءت إحدى العائلات التي قررت شراء الفيلا عام 1957، وكانت عائلة الفنان الراحل عزت أبو عوف والذي أكد في اكثر من حديث صحفي عن سماعة اشباح شيكوريل.

شقة ذكرى

في حي الزمالك ايضا توجد شقة القنانة ذكرى والتي لقيت حتفها عام 2003 هي ومدير اعمالها بطلقات رصاص من زوجها ايمن السويدي الذي انتحر بعدها.

بعدها بوقت قصير تم فتح باب الشقة بعدما اشتكى سكان العمارة من أصوات غريبة تحدث يوميا بعد غروب الشمس وأصوات غير مفهومة وكثرت الاقاويل عن انقطاع الكهرباء وقت الحادث فجرا وتوقف المصعد في الطابق الثاني الذي شهد وقوف الحادث وسماع أصوات شجار تستمر لدقائق ثم تتوقف فجأة.

عفريت المتولي

وصولا للقاهرة الفاطمية حيث هناك الكثير من اساطير الأشباح وعلى باب زويلة حيث شنق رسل التتار وقتل طومان باي اسطورة لا يزال صداها يعيش حتى الآن عن عفريت المتولي الذي يسكن البرج ويظهر ليلاً ويتبرك به المصريون بوضع خصل الشعر والأحجبة والاسنان ليلبي لهم مطالبهم.