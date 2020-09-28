محمد رمضان: أتمنى إنتاج مسلسل عن قصر البارون وتاريخه

أكد الفنان محمد رمضان، أنه كان يتمنى دخول قصر البارون منذ فترة كبيرة، لافتا إلى أنه من عشاق الأماكن القديمة، مثل قصر محمد علي وغيره، ودائما يحرص على زيارة تلك الأماكن ومعرفة تاريخها.

وأضاف "رمضان"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" من داخل قصر البارون، أنه يتمنى أن يتم استثمار جمال قصر البارون في السينما أو الدراما خلال الفترة المقبلة، من خلال إنتاج مسلسل عن المسلسل، يحكي عن تاريخ المسلسل وكل ما يتعلق به.

وتابع، أن القصص التاريخية للقصر تجعل الشعب المصري لديه فضول في معرفة تاريخ القصر، وقصصه، وقصة ما بناه، وحكاية التماثيل المتواجدة في القصر، وسبب شكلها الحالي، مشيرا إلى أنه إذا أُنتج مسلسل عن القصر سيلقى نجاحًا كبيرًا.

وكان شارك محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس"، بطولة روجينا، أحمد زاهر، محمد علاء، دنيا عبد العزيز، من تأليف وإخراج محمد سامي.