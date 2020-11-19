وزير التعليم العالي: الجامعات كانت مثل مدن الأشباح أثناء تعليق الدراسة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه خلال فترة تعليق الدراسة كانت الجامعات مثل مدن الأشباح، ولا يوجد جامعة بها حياة إلا التي يوجد بها طلبة، وعندما عادت الجامعات للعمل كان يتحرك حتى يطمئن على سير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن إغلاق أي شيء سهل، ولكن الصعب هو إعادة المنظومة مرة أخرى، و"دول كتير اتلخبطت معرفتش تخرج الطلبة، ولكن مصر كانت حريصة على مستقبل الطلاب".

وأضاف "عبدالغفار"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الخميس، أن التنافس بين الجامعات جميل جدا، ولكن "اللي بيغير الجامعات الخاصة" وليس الحكومية، لأنه لا يجب احتكار مسألة المصاريف، والجامعات الحكومية بدأت في التخصصات الجديدة مثل الإلكترونيات وعلوم الفضاء، مشددا على أن الجامعات لن تتخلى عن التخصصات القديمة مثل الحقوق والآداب، وغيرها، خاصة أن أسواق العمل ستختلف تماما خلال الـ10 سنوات المقبلة.

وعن أصعب اللحظات التي مرت عليهم، قال الوزير إنها فترة إغلاق الجامعات، ولكن الفترة الأصعب كانت أثناء اعتصامي رابعة العدوية والنهضة الإرهابيين، معقبا: "كنا محاصرين من الطلاب اللي بيولعوا وبيحرقوا، ولكن لم يتم إلغاء أي نتيجة أو فصول دراسية، وكان القائمون على التعليم حريصون على استمرار العملية التعليمية".

وأشار إلى أن جامعة القاهرة من بين أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، وكلية الطب فيها من بين أفضل من 100 إلى 150 كلية طب على مستوى العالم، وحاليا يوجد 22 جامعة مصرية موجودين في أفضل ألف جامعة على مستوى العالم، يتم اختيارهم من بين 30 ألف جامعة.

وكشف، أن عمدة طوكيو تخرجت من كلية الآداب في جامعة القاهرة، والكثير من زعماء العالم، مثل الشيخ القاسمي حاكم الشارقة، تخرج أيضا من جامعة القاهرة، لافتا إلى أنها "مكان مقدس".