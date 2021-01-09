أستاذ علاقات دولية يوضح ما ينتظر «ترامب» خلال الساعات المقبلة

قال الدكتور أدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن، إن هناك شرخ داخلي في المجتمع الأمريكي نتيجة المشاهد المتعلقة باقتحام الكونجرس الأمريكي، وهو ما أدى إلى الدخول في كثير من المعارك السياسية والفرقة السياسية، التي ستستمر ما بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأنصاره، والديمقراطيين وأنصارهم في مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف «غريب»، خلال مداخلة له عبر «سكاي بي»، ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن قيادات الضغط الأمريكية تقوم بحث الجمهوريين على التحرك واستخدام المادة 25 من الدستور لتولي نائب الرئيس والوزارة، اتخاذ قرار في هذا الأمر بأن الرئيس الأمريكي غير قادر على استكمال مهمته، يقوموا بإرسال مذكرتهم إلى الكونجرس.

محاولات لعزل ترامب ومحاكمته

ولفت إلى أن التصويت سيحتاج إلى حضور ثلثي الأعضاء على يتم الموافقة على تلك المادة وسيكون ذلك أمر صعب لوجود قيادات جمهورية قوية بعضها لا يحب ترامب كثيرا ولكن هؤلاء يعلمون أن ترامب له قاعدة شعبية عريضه ما زالت تدعمة وسيكون لاعب سياسي مهم.

وأوضح أن الاتجاه الأخر في مجلسي النواب والشيوخ، سيقوم مجلس النواب بتوجيه تهمة بأن الرئيس غير قادر على استكمال مهمته، وحرض على الشغب والعنف، ولدى الديمقراطيين الأصوات الكافية لاتخاذ مثل هذا القرار لعزل الرئيس ومحاكمته في مجلس الشيوخ، والمجلس لن ينعقد إلا قبل يوم واحد «يجب الموافقة بأغلبية ساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ على عزل ترامب».

محاولة الديمقراطيين لتوسيع الشرخ بداخل الحزب الجمهوري

وأكد أن الديمقراطيين يحاولوا توسيع الشرخ بداخل الحزب الجمهوري، والقاعدة الجمهورية وبعض قياداتها يتحدثون عن أن ما يقوم به الديقراطين يخل بالسياسة ويؤثر على الصورة الأمريكية الخارجية، كما وأن ترامب سيواجهة ضغوط من قاعدته الشعبية.