أعضاء النواب الأمريكي يحتمون من مؤيدي ترامب بعد اقتحام الكونجرس «فيديو»

اقتحم مؤيدون للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، الكونجرس، بالتزامن مع جلسته المشتركة بين مجلسي الشيوخ والنواب، للتصديق على فوز الديمقرطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة، التي جرت في نوفمبر 2020.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأعضاء مجلس النواب الأمريكي، وهم يحتمون داخل قاعة المجلس بعد عملية الاقتحام.

وقتل 4 أشخاص من بينهم امرأة، واعتقل 52 شخصا آخرين، جراء عملية الاقتحام.

وظهر في الفيديو عناصر حماية قاعة المجلس وهم يمنعون المحتجين من الدخول للقاعة، إلا أن أنصار الرئيس الحالي دونالد ترامب نجحوا بالدخول من باب آخر، فيما تمكن المحتجون من اقتحام مكتب رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وتركوا رسالة على مكتب المسؤولة الأمريكية: «لن نتراجع».

من جانبها، قالت منظمة «العفو الدولية»، تعليقا على عملية الاقتحام، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن ترامب عبر عن رفضه قبول نتائج الانتخابات بالتحريض على العنف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشددت «العفو الدولية»، أن هذه ليست أفعال قائد، بل محرض، مشيرة إلى أن احتضان الرئيس الامريكي الحالي للجماعات المتعصبة للبيض والمتطرفين، أدى لزيادة نيران الفوضى والعنف.

وصادق «الكونجرس»، في وقت سابق، اليوم، على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية بـ306 أصوات، مقابل 232 صوتا حصل عليها ترامب بالمجمع الانتخابي.

من جانبه، اتهم مارك شورت، رئيس طاقم الموظفين العاملين مع نائب الرئيس الأمريكي، ترامب بمنعه من الدخول إلى «البيت الأبيض» بسبب التوترات بين مايك بنس والرئيس الأمريكي.

بدورها، أدانت «بيزنيس راوندتابول» Business Roundtable، منظمة الأعمال وقادة الشركات الكبرى في البلاد، أعمال العنف في الكونجرس، وقالت على «تويتر»، أمس الأربعاء، إن الفوضى التي تتكشف في «واشنطن» عاصمة الأمة، هي نتيجة جهود غير قانونية لقلب نتائج شرعية لانتخابات ديمقراطية.

وفي سياق متصل، أوضح السناتور الجمهوري، تيد كروز، أن الوقت قد حان لبدء التداول السلمي للسلطة.