عضو لجنة الفيروسات: بروتوكول علاج فيروس كورونا اسطمبة ثابتة

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إنه قبل جائحة كورونا ظهر عدد من الصفحات التي تدعي أنها ستعالج مرضى السكر والريجيم عبر أعشاب، وهو نصب يؤدي إلى القتل، وتعمل الأجهزة الرقابية على ضبط مثل هؤلاء، ومن يبيع سلع مغشوشة سيقع تحت طائلة القانون.

المواطنين يأتوا إلى المستشفيات في مراحل متأخرة

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك بعض المواطنين ممن يتبعون مثل تلك الوصفات، على غرار إحدى الصفحات عبر «فيس بوك» في المنوفية تروج لطبيب يعالج فيروس كورونا بـ«خلطة»، ويروجون أنه شيء عالمي وسيقضي على الفيروس، ويأتون إلى المستشفيات في مراحل متأخرة من الإصابة بفيروس كورونا: «المريض في هذا الوباء بنحط عليه عبء ثقيل على الجهاز الطبي والمستشفيات، وأكثر أنواع العلاج تقدما موجود في مصر، يا جماعة أرجوكم استشيروا الطبيب المتخصص في المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة مجانا».

إعطاء الدواء في مراحل مبكرة أمر ضروري

وأوضح أن إعطاء الدواء في مراحل مبكرة أمر ضروري، وهناك نقابة أطباء وأجهزة رقابية يجب أن تواجه مثل تلك الصفحات: «لا يوجد مريض يقابل أي طبيب إلا ويقول له أنا أخدت البروتوكول، ونلاقيهم واخدين أدوية سيولة، وكورتيزون والناس دي عندها اسطمبة لكل مواطن، والطب مش في الكورونا بس، الدكتور الشاطر بيفسر الدواء على المريض، مينفعش الاسطمبة، واللي نجح مع حد ممكن مينجحش مع آخر».

وأكد أن مشكلة أنابيب الأكسجين قد حلُت بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية، بعد توفير الكثير من الأنابيب خلال الفترة الماضية، من قبل الحكومة المصرية.

وأشار إلى أن الجميع ينتظر عمل موقع وزارة الصحة لتسجيل تلقي اللقاح من قبل الوزارة، وسيكون الأطباء أول من يأخذوا ذلك التطعيم، وهناك أعراض بسيطة تستمر يومين فقط للمواطنين الذين يستخدمون تطعيم لقاح كورونا.