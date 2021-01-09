14 وفاة.. حصيلة وفيات فيروس كورونا بهيئة الإسعاف

كشف مصدر مسؤول بهيئة الإسعاف المصرية عن وصول عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 14 فقيدا متأثرين بالفيروس.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ضحايا الفيروس من الأطقم الطبية سواء أطباء أو تمريض أو مسعفين نقدم لأهليلهم وذويهم التعازي.

وطالبت الدكتورة هالة زياد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بعدم التراخي عند ظهور أعراض فيروس كورونا أو أعراض الاشتباه والذهاب إلى المستشفيات، مشيرة إلى وصول عدد مستشفيات وزارة الصحة التي تستقبل حالات فيروس كورونا إلى 363 مستشفى على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة، مضيفة إلى ضم هذه المستشفيات 4500 ألف سرير و4500 سرير رعاية و2500 جهاز تنفس صناعي.

رفع درجات الاستعداد

وتواصل وزارة الصحة برفع أقصى درجات الاستعداد ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في كل مستشفيات الوزارة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت وزارة الصحة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 754 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم بحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 117529 حالة حتى اليوم.

وذكرت وزارة الصحة، أنَّ إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الان هو 147810 حالة من ضمنهم 117529 حالة تمّ شفاؤها، إضافة إلى تسجيل 8085 حالة وفاة، وطبقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن أعراض الفيروس إذا زالت لمدة 10 أيام من الإصابة يعد ذلك مؤشرًا لتعافي المريض.