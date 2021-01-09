راغب علامة عن انتشار فيروس كورونا: الوضع مخيف.. ومستعد لتناول اللقاح

استنكر الفنان راغب علامة، إهمال البعض في عدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية بشأن انتشار فيروس كورونا، وانتقاله بسرعة كبيرة في لبنان، وكذلك بين عدد كبير من البشر بكل بلاد العالم.

وكتب «راغب» عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، قائلًا: «انتشار كورونا الكبير في كل بلاد العالم مخيف، والبعض لا يشعر بعوارض، والبعض يصل إلى مرحلة الخطر.. يوم أمس 5400 حالة كورونا في لبنان».

وأضاف، «قال لي صديق وهو طبيب أنه عندنا احتمال ربح ورقة اللوتو أكثر من احتمال عدم وصول كورونا إلى كل بيت، ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه آمين».

وتحدث «راغب» عن وصول لقاح كورونا إلى لبنان قائلًا: «من كام شهر أنا كنت كتير خايف من اللقاح، لكن اليوم الخطر الدائم هو كورونا نفسها، أنا منتظر ليوصل اللقاح على لبنان لأكون أول واحد يأخذه».

وتابع، «كورونا وباء مخيف وعلينا الاحتياط منه، وفي هذه الأيام انتشر بشكل مرعب. في السابق قالوا أن اللقاح سيكون على شكل شريحة إلكترونية يضعونها في الجسم فمن الطبيعي أن نرفض أخذه وأن نخاف. والآن وقد أطلقت الشركات العالمية لقاح طبيعي فعّال، فأصبح من الواجب أن نأخذه في أول فرصة».

يذكر أن أغنية «علشان دلعتك» هي أحدث أعمال الفنان راغب علامة الذي يستعد لطرحها قريباً، وهى من كلمات محمد البدرى، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقي مدحت خميس، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

وكانت آخر أعماله كانت أغنية «انتوا أملنا» للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب.