بين كورونا والثلوج.. الأسبان محاصرون بمنازلهم بعد أعنف عاصفة منذ 50 عاما

ضربت عاصفة ثلجية إسبانيا، صُنفت بأنها الأعنف منذ 50 عاما، وتسببت في شلل جزء من البلاد، خاصة العاصمة مدريد.

وإضافة إلى مدريد، طالت العاصفة الثلجية بشدة مناطق أراغون وفالنسيا وكاستيا لا مانتشا وكاتالونيا، مع توقع انتقالها الأحد إلى شمال إسبانيا.

ولقى ثلاثة أشخاص مصرعهم اليوم السبت جراء العاصفة الثلجية، وأعلنت السلطات الإسبانية حالة الإنذار القصوى وسط البلاد، وتشهد البلاد رياحا شديدة مصحوبة بتساقط متواصل للثلوج وفقا لموقع «دويتشة فيله»، ووكالة أنباء «رويترز».

وأعلنت السلطات إغلاق كل التقاطعات وتعليق حركة القطارات والرحلات الجوية، وطلبت من السكان ملازمة منازلهم.

كما طلب رئيس بلدية العاصمة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، تعزيزات من الجيش لمواجهة تداعيات العاصفة.

وحذّر ألميدا، من أن الوضع في غاية الخطورة، داعيا سكان مدريد إلى عدم الخروج من منازلهم، بحسب النسخة الإلكترونية لصحيفة «إل باييس» الإسبانية.

وأضاف: «نعمل على فتح الطرق المؤدية إلى المستشفيات في أسرع ما يمكن لكن الأمر صعب طالما أن الثلج يتساقط».

فيما دعا وزير الداخلية، فرناندو جراندي مارلاسكان المواطنين إلى تفادي التنقلات والالتزام بتعليمات أجهزة الطوارئ، موصيا باتخاذ أكبر قدر من الحيطة في مواجهة العاصفة فيلومينا.

وأضاف، «إن كان عدد الحوادث محدودا نسبيا على الرغم من الظروف الجوية البالغة الصعوبة، فإننا نأسف لوفاة ثلاثة أشخاص».

وشدد على أن الثلوج ستتحول إلى جليد في الأيام المقبلة مع ترقب هبوط درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات تحت الصفر الأسبوع المقبل.

فيما أسعفت فرق الإغاثة وكاسحات الثلوج التابعة للجيش نحو 1500 سائق سيارة محاصرين بالثلج.

وأعلنت رئيسة المنطقة، إيزابيل دياز أيوسو، أن كل المؤسسات التربوية من دور حضانة ومدارس وجامعات ستبقى مغلقة الإثنين والثلاثاء، بانتظار أن نرى كيف سيتطور الوضع.

فيما تم إغلاق المتنزهات العامة وأوقفت حافلات النقل المشترك وعمليات جمع النفايات.

واستمر إغلاق مطار مدريد- باراخاس الدولي اليوم، لأسباب أمنية، الذي بدأ إغلاقه أمس الجمعة. كما أُلغيت حوالي 30 رحلة الجمعة، كما اضطر عدد مماثل من الرحلات للهبوط في مطارات أخرى.

وتسببت العاصفة الثلجية في تأجيل مباراة في الدوري الإٍسباني لكرة القدم بين أتلتيكو مدريد وأتلتيكو بلباو، حتى إشعار آخر، بعدما لم تتمكن الطائرة التي تقل لاعبي الفريق الباسكي من الهبوط، كما ألغيت مباراة في كرة اليد بين إسبانيا وكرواتيا كانت مقررة اليوم في مدريد، على ما أفاد الاتحاد الإسباني.

وألغيت كل رحلات القطارات من مدريد وإليها، وفق ما أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديد رينفي وعلق قسم من الرحلات على اثنين من خطوط قطارات الأنفاق في العاصمة.