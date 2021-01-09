إسبانيا تكتسي بالثلوج: 4 وفيات.. والحرارة 12 تحت الصفر

غطت العاصفة «فيلومينا»، اليوم السبت، أجزاء من إسبانيا بالثلوج الكثيفة، مع تأهب نصف البلاد لمزيد من العواصف خلال الساعات القادمة.

ومن المقرر أن تشهد العاصمة الإسبانية مدريد، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا، ما يصل إلى 20 سم من الثلوج خلال الـ24 ساعة المقبلة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وصول درجات الحرارة في العاصمة مدريد إلى 12 درجة تحت الصفر

ومن المتوقع استمرار الطقس البارد إلى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع، مع توقع أن تصل درجات الحرارة في العاصمة الإسبانية مدريد، الخميس المقبل، إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر.

وفي جنوب البلاد، تسببت «فيلومينا» في فيضان الأنهار، فيما قال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، في مؤتمر صحفي، إنه تم الإبلاغ عن 3 وفيات حتى الآن.

العثور على رجل ميت تحت الجليد في «زارزاليخو»

من جانبها، أشارت صحيفة «الباييس» الإسبانية، إلى أنه تم العثور على رجل، 54 عاما، ميت تحت الجليد في «زارزاليخو» شمال غربي العاصمة الإسبانية مدريد، فيما أشارت معلومات إلى أن شخصين آخرين جرفتهما فيضانات بالقرب من منطقة ملقا، بينما علقت سيارات على طريق سريع بالقرب من العاصمة الإسبانية، مساء أمس الجمعة.

من جانبه، حث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مواطني بلاده، على البقاء في منازلهم واتباع تعليمات خدمات الطوارئ.

إغلاق مطار «باراخاس» في مدريد

وأغلق مطار «باراخاس» في مدريد، كما تم إغلاق عدد من الطرق، وألغيت جميع القطارات من العاصمة الإسبانية وإليها، واستدعت السلطات الإسبانية رجال الإطفاء لمساعدة السائقين الذين علقوا، كما تم استدعاء الجيش الإسباني للمساعدة في إزالة الثلوج من الطرق في بعض المناطق.