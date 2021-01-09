طارق الشناوي: وائل الإبراشي يتماثل للشفاء ويعود لبرنامجه قريبا

أعلن الناقد طارق الشناوي، عبر حسابه على «فيسبوك»، تماثل الإعلامي وائل الإبراشي للشفاء.

وكتب الشناوي قائلا، «صديقي العزيز وائل الابراشي.. إن شاء الله يعود قريبا لجمهوره.. تماثل للشفاء التام وغادر غرفة العناية المركزة».

وانتشرت اول يناير أخبار كاذبة عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، ما أثار قلق الجميع، ما جعل الصفحة الرسمية له تنفي تلك الأخبار وتوضح أن حالته استقرت داخل مستشفى زايد التخصصي، بعدما دخل العناية المركزة منذ أيام نتيجة تدهور الحالة الصحية له.

الصفحة الرسمية لوائل الإبراشي تناشد المواطنين عدم الالتفات للشائعات

ونشرت الصفحة الرسمية للإبراشي بيانًا على لسان أسرته عبر موقع «فيسبوك»، جاء نصه كالآتي، «بناء على رغبة الأسرة، هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلامي وائل الإبراشي، التي سوف تقوم بنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط».

وأضاف البيان، «الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن، ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة».

ووجه الإعلامي وائل الإبراشي رسالة للإعلامي عمرو أديب، وذلك خلال حلقة الجمعة من برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» وذلك بعدما اعتذر «الإبراشي» عن الدخول في مداخلة هاتفية للكشف عن تطورات حالته الصحية.

وقال «الإبراشي» في رسالته التي قرأها الإعلامي عمرو أديب على الهواء، «منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى مستشفى زايد التخصصي ظهر أمس، وأنا في حالة حرجة، حيث تمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من الرئتين، ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس، والآن فقط بدأت حالتي تتحسن، ولكني أحتاج إلى دعواتكم، ورغم صعوبة الحالة إلا أنني على يقين قوي بالشفاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى».