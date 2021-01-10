10 معلومات مهمة عن سد إثيوبيا الجديد.. يخزن 55 مليون متر مكعب مياه

أعلنت إثيوبيا بناء سد جديد ووضع وزير الرى الإثيوبى حجر الأساس للسد الجديد اليوم وفقا لما أعلنته وكالة أمهرة الإثيوبية.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن السد الإثيوبى

1- إقليم أمهرة موقع تدشين السد

2- إطلاق اسم أجما شاشا على السد الجديد

3- يخزن 55 مليون متر مكعب مياه

4- تكلفة الإنشاء 125 مليون دولار

5- ارتفاع السد 455 مترا وطول 371 مترا

6- سيخصص لتطوير 7 آلاف هكتار من الأراضي

7- سينتهي البناء منه خلال 3 سنوات

8- عملية البناء تتم بالشراكة بين شركات صينية وبعض الشركات المحلية

9- ستكون مهمته تخزين المياه

10- يقع السد على نهر صغير بحوض النيل الأزرق على ارتفاع 2800 متر فوق سطح البحر

فى السياق قالت الحكومة السودانية إنه على الاتحاد الأفريقي أن يلعب دورا قياديا في مفاوضات السد الإثيوبى،معلنة رفضها تجزئة أي اتفاق بشأن السد الإثيوبى بين الملء والتشغيل، قائلة: «نريد التوصل لاتفاق شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بالسد الإثيوبى».

وعقدت لجنة خبراء الاتحاد الأفريقي، أمس، اجتماعا ثنائيا مع السودان بشأن السد الإثيوبى، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع سداسي لوزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، اليوم الأحد.

وكانت الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت خلال اجتماعها الأحد الماضى، بشأن مفاوضات السد الإثيوبى، على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث لمدة أسبوع، لبحث النقاط الخلافية في اتفاق السد، بجانب عقد اجتماع سداسى لوزراء الخارجية والرى بالدول الثلاث اليوم.

وأكدت مصر على ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة على اتفاق بشأن السد قبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية.