إيمي سمير غانم ناعية حماتها: «أعظم أم وأحن قلب»

نعت الفنانة إيمي سمير غانم حماتها، والدة الفنان حسن الرداد، والتي رحلت عن عالمنا منذ دقائق.

وكتبت إيمي عبر حسابها على إنستجرام «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا حبيبه قلبي حماتي وصاحبتي وأمي.. هيوحشني حبك ليا وبوستك ليا كل يوم الصبح.. فاديه الرداد يا أعظم أم وأحن قلب طول عمرك في ضهري وواقفة في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك.. ربنا يرحمك وأشوفك في الجنة وأحضنك.. بحبك».

وأعلن حسن الرداد وفاة والدته السيدة فادية الرداد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ا«فيس بوك».

وكتب «حسن»: «توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي أطيب و أحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا ماما و سلامي لبابا و فادي وإن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله»، ولم يحدد حتى الآن موعد الجنازة أو العزاء وتواصل عدد من أصدقاء الرداد تليفونيا لمعرفة تفاصيل الوفاة من أجل الوقوف بجوار حسن ومنهم شيكو وهشام ماجد وأحمد السبكي ودنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وقد تعرضت والدة الفنان حسن الرداد لأزمة صحية من فبراير الماضي وخلال تلك الفترة تفرغ حسن تماما للمكوث بجوار والدته في أحد المستشفيات الكبرى.

عرض مؤخرا فيلم «توأم روحي» لحسن الرداد والذي تم تصويره اثناء مرض والدته وبمجرد الانتهاء من التصوير قرر التفرغ التام لوالدته وشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين منهم أمينة خليل وعائشة بن أحمد وإخراج عثمان أبو لبن.