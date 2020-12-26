حسن الرداد لـ يسرا بعد إصابتها بكورونا: بتتحسدي عشان قمر

وجّه الفنان حسن الرداد، عدد من الرسائل لأصدقاءه بالوسط الفني الذين أعلنوا إصابتهم خلال الساعات القليلة الماضية إصابتهم بفيروس كورونا، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة لجمهورهم ومحبيهم سريعًا، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الفنان حسن الرداد، عبر حسابه بموقع انستجرام، موجهًا رسالته للفنانة يسرا، التي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، قائلًا: «ألف سلامة يا روح قلبي، نعمل إيه إنك زي القمر وبتتحسدي، إن شاء الله هتبقي زي الفل».

وكانت الفنانة يسرا، عبر حسابها بموقع «تويتر»، وجهت الشكر لكل من ساندها ودعمها منذ إعلان إصابتها بـ«كورونا» قائلة: «بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكرًا خاصًا جدًا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض، ربنا يحفظكم جميعًا ويشفي كل مريض».

وبعد إعلان الفنان أمير كرارة، إصابته بفيروس كورونا، كتب له الفنان حسن الرداد، رسالة قال فيها: «ألف سلامة على باشا مصر، إن شاء الله هتعدي على خير».

وكان الفنان أمير كرارة، قد أجرى خلال الساعات الماضية «مسحة» جديدة بعد أن جاءت نتيجة الأولى «سلبية» وجاءت الثانية «إيجابية» رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، ويتواجد الآن بـ«العزل المنزلي» مع توقف تصوير مشاهده بمسلسل «نسل الأغراب» أمام الفنان أحمد السقا، المقرر عرضه في رمضان 2021.

وبعد إعلان الفنان كريم فهمي إصابته بـ«كورونا»، كتب الفنان حسن الرداد، عبر خاصية استوري بـ إنستجرام، قائلًا: «ألف سلامة عليك ياحبيبي، إن شاء الله هتعدي يا كيكس».

وكان الفنان كريم فهمي، قد أعلن ثبوت بفيروس كورونا، عبر حسابه بـ تويتر، فيما أكّدت مصادر أنّ شقيقه الفنان أحمد فهمي، ليس من المخالطين له على مدار الأيام الماضية.