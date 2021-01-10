في آخر حوار قبل وفاته.. وحيد حامد يروي حكاية مسؤول فقد ثروته بعد إصابته بالسرطان

تحدّث الكاتب الكبير وحيد حامد، قبل وفاته، في لقاء تليفزيوني خاص، عُرض عبر قناة "الشرق" الإخبارية، السبت، عن كواليس فيلم «معالي الوزير»، والذي عُرض عام 2003، مؤكدًا أنه أحداثه استوحيت من قصة حقيقية.

وقال وحيد حامد، خلال اللقاء، إنه في عصر مُبارك كان هناك بعض الوزراء الذين يودعون أموالهم في أحد بنوك سويسرا، وكانت لهم خزائن خاصة تُفتح ببصمة الصوت، لافتًا إلى أن أحد المسؤولين فقد ثروته التي كان يحتفظ بها هناك، إثر إصابته بسرطان الحنجرة، قائلًا: "صوته اتغير بعد ما جاله السرطان والفلوس كلها راحت عليه".

وأوضح أن فيلم "معالي الوزير"، قد جرى تصنيفه كأحد الأعمال الفنية التي تُحارب الفساد، فقد كانت الدولة تسعى من آن لآخر لمواجهة الفساد.

فيلم «معالي الوزير» تدور أحداثه بعدما يتم اختيار رأفت رستم كي يكون وزيرًا عن طريق الخطأ لتشابه اسمه مع اسم شخص آخر، وينجح فى البقاء في منصبه فترة طويلة، وخلالها تصيبه الكوابيس البشعة واحدة تلو اﻷخرى، ويطلب رأفت من مدير مكتبه عطية أن يرافقه في إجازة في الساحل الشمالي ليتخلص من هذه الكوابيس.

فيلم «معالي الوزير» من بطولة أحمد زكي، ويسرا، ولبلبة، وعمر الحريري وميمي جمال، وهو من تأليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف.

السيناريست الراحل وحيد حامد قدم أكثر من 80 نصًا بين السينما والتلفزيون من أبرزهم: «أحلام الفتى الطائر»، «الإنسان يعيش مرة واحدة»، «الغول»، «غريب في بيتي»، «الهلفوت»، «آخر الرجال المحترمين»، «البريء»، «الراقصة والسياسي»، «الإرهاب والكباب»، «اللعب مع الكبار»، «العائلة»، «النوم في العسل»، «طيور الظلام»، «معالي الوزير»، «عمارة يعقوبيان»، «دم الغزال».

وحصل وحيد حامد على عدد كبير من الجوائز آخرها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي والذي احتفى به في دورته المنتهية مؤخرًا قبل وفاته، إلى جانب: جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، جائزة النيل، الجائزة الفضية من مهرجان ميلانو بإيطاليا، جائزة نجيب محفوظ عن مجمل أعماله الدرامية التليفزيونية،