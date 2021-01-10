قبل وفاته.. وحيد حامد يكشف تفاصيل «الجماعة 3»: يبدأ بعد عهد «ناصر»

شن الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، هجومًا حادًا على جماعة الإخوان الإرهابية، في آخر حوار تليفزيوني له قبل وفاته، إذ كانت تسعى غالبية الوقت لتأسيس جيش موازٍ.

وقال وحيد حامد، في لقاءٍ خاص عُرض عبر قناة «الشرق» الإخبارية، السبت، إن سياسات الإخوان الإرهابية كانت مرفوضة بشكلٍ قاطع، إذ كانت ترغب في وجود تنظيم غير شرعي لاغتيال الناس، لافتًا إلى أن فظائع تلك الجماعة ظهرت بشكلٍ واضح عقب عرض الجزء الأول من مسلسله الشهير «الجماعة» والذي عُرض عام 2010.

وكان يواصل وحيد حامد، كتابة الجزء الثالث من مسلسل «الجماعة» إلا أنّ القدر حال دون ذلك، إذ قال في لقائه عبر قناة «الشرق»: «الجزء الجديد هيبدأ من بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر»، لافتًا إلى أن الأخير كان عضوًا في جماعة الإخوان لفترةٍ من الوقت.

وتابع: "من يُنكر ذلك هو المُخطئ ولست أنا، أنا لدي العديد من الأدلة والبراهين والشهود، التي تُثبت أنهم كان عضوًا في جماعتهم"، مؤكدًا أنه كان سيُبدي اعتذاره فورا حال ارتكابه أي أخطاء وُردت في مسلسل "الجماعة" بجزأيه الأول والثاني.

وأوضح أنه يتعرض لشخصيات سياسية موجودة، من خلال أعماله الفنية، وتلك الشخصيات لها مُحبين وكارهين، متابعًا: "أنا لا أنتمى لأي أحد من هؤلاء، أنا مُتلزم بالحقيقية.. الحقيقة هي السلاح بتاعي».

السيناريست الراحل وحيد حامد قدم أكثر من 80 نصًا بين السينما والتلفزيون من أبرزهم: «أحلام الفتى الطائر»، «الإنسان يعيش مرة واحدة»، «الغول»، «غريب في بيتي»، «الهلفوت»، «آخر الرجال المحترمين»، «البريء»، «الراقصة والسياسي»، «الإرهاب والكباب»، «اللعب مع الكبار»، «العائلة»، «النوم في العسل»، «طيور الظلام»، «معالي الوزير»، «عمارة يعقوبيان»، «دم الغزال».

وحصل وحيد حامد على عدد كبير من الجوائز آخرها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي والذي احتفى به في دورته المنتهية مؤخرًا قبل وفاته، إلى جانب: جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، جائزة النيل، الجائزة الفضية من مهرجان ميلانو بإيطاليا، جائزة نجيب محفوظ عن مجمل أعماله الدرامية التليفزيونية، وغيرها.