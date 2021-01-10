عضو بالحزب الديمقراطي: ترامب سيدفع الثمن آجلا أم عاجلا

قال مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن ما حدث خلال الأيام الماضية في الكونجرس الأمريكي يتحمل مسؤوليته كاملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما حدث يعتبر نتيجة للسياسات التي كان يتبناها، وسيدفع الثمن سواء عاجلا أم آجلا، بعد تحريض أنصاره على الهجوم على الكونجرس، والملايين الذين صوتوا له، في الأصل صوتوا للحزب الجمهوري، وبعد الأحداث الأخيرة يعتبر ترامب انتهى.

عدم حضور ترامب لحفل تنصيب بايدن

وأضاف «عفيفي» في مدخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، السبت، أن مسألة حضور ترامب أم عدم حضوره لتنصيب الرئيس الجديد أمر شكلي ولا يؤثر في شيء، وهو كان سيمثل عائقا في حفل التنصيب لأنه ربما يقول أي شيء، أو يصطحب بعض «المهمشين» مثله.

أما البروفيسير، جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي المنتهيه ولايته دونالد ترامب، فقال إن ما حدث في الكونجرس الأمريكي منذ أيام يدعو للأسف، والجميع استنكر ذلك، بمن فيهم أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأيضا ترامب، حيث إن المظاهرات بدأت سلمية، والرئيس وجه المتظاهرين إلى مبنى الكونجرس بصورة سلمية، ولكن وسائل الإعلام لا تذكر كلمة «سلمية» التي طالب بها ترامب المتظاهرين، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص دخلوا في صفوف المتظاهرين وبدأوا بكسر وخلع الأبواب في الكونجرس، وهؤلاء مجرمون سوف يطالهم القانون، والـ FBI لديه أكثر من 17 ألف صورة لهم، وسيتم القبض عليهم.

مندسين وسط الصفوف

وأضاف «سوما» في مدخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، السبت، أن خطاب الرئيس الأمريكي موجود، ويتحدث بوضوح عن السلمية، وهذا ما قاله الرئيس وفي الصيف الماضي حدث أكثر من 83 مظاهرة صاخبة، وقد يكون بعضهم اندسوا بين صفوف المتظاهرين منذ يومين، ويبدوا أيضا أن هناك خلل في احتياطات الشرطة حيث إنها لم تكن كافية لمنع المتظاهرين من اقتحام الكونجرس.

مظاهرات ضد ترامب

وتابع عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي المنتهيه ولايته دونالد ترامب، أن ترامب عندما أصبح رئيسا للولايات المتحدة خرجت ضده مظاهرات كبيرة، ومسألة التظاهر في الولايات المتحدة مستمرة، وعندما يوجد مئات الآلاف من الناس يتظاهرون أمام البيت الأبيض قد يتجه بعض المئات إلى الكونجرس نظرا لقرب المسافة، مشيرا إلى أن البوليس أيضا يتحمل المسؤولية فيما حدث، لأنه تم إرسال عدد منهم إلى منازلهم صباح نفس اليوم.

ولفت إلى أن حفل تنصيب الرئيس الجديد قد يكون عبر وسائل الإعلام والتلفزيون بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.