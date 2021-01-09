عضو ديمقراطي عن اقتحام أنصار ترامب الكونجرس: يشبه العقلية الإخوانية

شن مهدي العفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، هجوما لاذعا على إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، خلال فترة حكمه، قائلا، «ترامب جاء وجاء معه أشباهه، وأصبح سائقو التاكسي وبائعو الكفتة سياسيين ويتكلمون فيما لا يفهمون، مع احترامي للجميع، والمشكلة فيه كثيرين من المغيبين استقطبهم ترامب.. وهم كانوا جزء منه».

عفيفي: أي مجتمع يضم طبقة من المهمشين

وأضاف مهدي العفيفي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، «أي مجتمع فيه طبقة من المهمشين، وكانت خطة ترامب منذ البداية هي الوصول لهؤلاء والوصول لدعمهم، لكن لا يصح إلا الصحيح، للأسف كان هناك فهما خاطئا سواء من طريقة سياسته أو معاملاته النقدية».

من هاجم الكونجرس من «بلطجية أمريكا»؟

وتابع: «فيه ناس كتيرة جدا ميعرفوش أنه بدأ حملته الانتخابية أصلا كانت حملة تسويقية مش انتخابية، لكن الناس اللي مش فاهمة أفتت بما لا تعلم، وانساق وراه المهمشين، شوفوا الناس اللي عملت الهجوم شكلها إيه، إحنا بنتكلم عن بلطجية أمريكا، والعقلية الإخوانية الأمريكية، أنا عملت داخل هذه الأروقة ولم نرى مثل هذه الأشكال».

ترامب أصبح الآن كالثور الذي سقط وانهالت عليه السكاكين

وواصل: «ترامب لا أعتقد أنه يستطيع تغيير منظومة الديمقراطية العميقة، فأمريكا مش ديمقراطية وخلاص، ولكنها ديمقراطية متجددة، وبتحصل أخطاء وتتصلح، ولا يوجد اي شخص لديه صلاحيات كاملة، بمن فيهم الرئيس الأمريكي، ولا يوجد أي شخص يستطيع تغيير الأساسيات في أمريكا، وأقرب الأقربين له في وقتها، نائب الرئيس والمجموعة الجمهورية في مجلس الشيوخ، كلهم انقلبوا عليه واصبح الآن كالثور الذي سقط وانهالت عليه السكاكين».